Sivas’ta uyuşturucuya geçit yok Sivas’ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 61,7 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şahıs yakalandı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 61,7 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şahıs yakalandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suşehri Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, Suşehri Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda bir iş yerinde ve deposunda arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir adet hint keneviri tohumu, bir adet beyaz esrar, bir adet esrar olmak üzere toplamda 61,7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda A.D. ve B.D. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

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