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Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ortaya doyulmayan manzaralar çıkardı

İHA

Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ortaya doyulmayan manzaralar çıkardı

Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.
Sivas güne yoğun sis altına uyandı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, kırağı oluşmasına neden oldu. Açık alanlar adeta kar yağmışçasına beyaza bürünürken, binalar ise sisin içerisinde kayboldu. Sisin ardından parıldayan güneşin oluşturduğu ışık huzmeleri, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Tarihi Eğri Köprü'nün altından geçen Kızılırmak’tan yükselen su buharı ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluşturdu. Sisle birlikte trafikte seyreden otomobiller görüş mesafesinin düşmesiyle zorluklar yaşadı. Tarihi Eğri Köprü'nün altında balık tutmak için gelen bir vatandaş ise manzaranın çok güzel olduğunu belirterek, "Sabah kalktığımda hava sisliydi. Manzarada güzel. Emeklinin başka ne işi var? Eğlenmek için balığa geldim. Ben 40 senedir şoförlük yapıyorum. Sürücülerin sisli havada yavaş ve farları açık bir şekilde dikkatli gitmeleri lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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