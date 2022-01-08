Konyaspor - Sivasspor rekabetinde 26. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacak olan İH Konyaspor ile DG Sivasspor, 26. kez rakip olacak.

Konyaspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresinin ilk haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 9 kez galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 8 kez kazandı. 8 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı maç ise 20172018 sezonunun ikinci yarısında oynanan ve Konyaspor’un sahasında 50 kazandığı maç olmuştu.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Cüneyt Çakır görev yapacak.

İki ekip arasında Süper Lig’de oynanan 25 maçın skorları şöyle:



20052006 Sezonu

SivassporKonyaspor: 11

KonyasporSivasspor: 21



20062007 Sezonu

KonyasporSivasspor: 20

SivassporKonyaspor: 13



20072008 Sezonu

KonyasporSivasspor: 21

SivassporKonyaspor: 30



20082009 Sezonu

SivassporKonyaspor: 10

KonyasporSivasspor: 00



20102011 Sezonu

SivassporKonyaspor: 10

KonyasporSivasspor: 11



20132014 Sezonu

SivassporKonyaspor: 20

KonyasporSivasspor: 30



20142015 Sezonu

SivassporKonyaspor: 00

KonyasporSivasspor: 01



20152016 Sezonu

SivassporKonyaspor: 00

KonyasporSivasspor: 21



20172018 Sezonu

SivassporKonyaspor: 21

KonyasporSivasspor: 50



20182019 Sezonu

SivassporKonyaspor: 00

KonyasporSivasspor: 11



20192020 Sezonu

SivassporKonyaspor: 20

KonyasporSivasspor: 22



20202021 Sezonu

KonyasporSivasspor: 01

SivassporKonyaspor: 31



20212022 Sezonu

SivassporKonyaspor: 01

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