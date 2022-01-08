Konyaspor - Sivasspor rekabetinde 26. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacak olan İH Konyaspor ile DG Sivasspor, 26. kez rakip olacak.
Konyaspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresinin ilk haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 9 kez galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 8 kez kazandı. 8 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.
İki takım arasındaki en farklı maç ise 20172018 sezonunun ikinci yarısında oynanan ve Konyaspor’un sahasında 50 kazandığı maç olmuştu.
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Cüneyt Çakır görev yapacak.
İki ekip arasında Süper Lig’de oynanan 25 maçın skorları şöyle:
20052006 Sezonu
SivassporKonyaspor: 11
KonyasporSivasspor: 21
20062007 Sezonu
KonyasporSivasspor: 20
SivassporKonyaspor: 13
20072008 Sezonu
KonyasporSivasspor: 21
SivassporKonyaspor: 30
20082009 Sezonu
SivassporKonyaspor: 10
KonyasporSivasspor: 00
20102011 Sezonu
SivassporKonyaspor: 10
KonyasporSivasspor: 11
20132014 Sezonu
SivassporKonyaspor: 20
KonyasporSivasspor: 30
20142015 Sezonu
SivassporKonyaspor: 00
KonyasporSivasspor: 01
20152016 Sezonu
SivassporKonyaspor: 00
KonyasporSivasspor: 21
20172018 Sezonu
SivassporKonyaspor: 21
KonyasporSivasspor: 50
20182019 Sezonu
SivassporKonyaspor: 00
KonyasporSivasspor: 11
20192020 Sezonu
SivassporKonyaspor: 20
KonyasporSivasspor: 22
20202021 Sezonu
KonyasporSivasspor: 01
SivassporKonyaspor: 31
20212022 Sezonu
SivassporKonyaspor: 01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.