Sivasspor’da Konyaspor maçı öncesi 5 eksik

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 5 eksik bulunuyor.

Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 5 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Jorge Felix ile Fredrik Ulvestad ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel, Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

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