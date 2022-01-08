Sivasspor-Trabzonspor maçının bilet satışı başladı

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DG Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Sivasspor ile Trabzonspor arasında 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 70 TL

Maraton Tribünü: 50 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL

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