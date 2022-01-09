Sibirya değil Sivas Sivas’ta İmranlı baraj gölünde sıfırın altında 40 derecedeki balıkçılık faaliyetleri Sibirya’yı aratmadı

Sivas’ta İmranlı baraj gölünde sıfırın altında 40 derecedeki balıkçılık faaliyetleri Sibirya’yı aratmadı.

Geçtiğimiz hafta rekor soğukların yaşandığı Sivas’ın İmranlı ilçesinde kafes balıkçılığı yapan Emrah Yıldızhan, faaliyetlerini sürdürmek için havaların daha da soğumasını bekliyor. Geçtiğimiz hafta kısa süreliğine hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceye düşünce göl kısmen dondu. Yıldızhan, balıklarını yemleyebilmek için botu ile su yüzeyindeki buzu kırarak kafeslere ulaşmak istedi. Ancak bunda başarılı olamadı. Göl yüzeyindeki buz istenilen kalınlıkta olmadığı için üzerine çıkmak ta mümkün olmadı. Yaklaşık 4 gündür balıklarını yemleyemeyen Yıldızhan, havaların uzun süreli soğuyarak gölün yüzeyinin tamamen donmasını bekliyor. Gölün yüzeyi yaklaşık yarım metre buzla kaplanınca yürüyerek kafeslerine ulaşabilecek.



Üzerinde yürüyebilmek için gölün tamamen donmasını bekliyor

Kızılırmak üzerindeki ilk baraj gölü olan 1650 rakımlı İmranlı baraj gölünde kafes balıkçılığı yapan Emrah Yıldızhan, gölün yüzeyinin tamamen donmasını beklediğini belirtip, “Kızılırmak üzerinde ki ilk baraj gölü olan İmranlı baraj gölünde kafes balıkçılığı yapıyoruz. Ölümüz 1650 rakım yükseklikte. Gönümüz kısmen dondu. Balıkçılık faaliyetlerimizi güvenli bir şekilde sürdürebilmek için tamamen donmasını bekliyoruz. Göl tam donmadığı için balıklarımıza 34 gündür yemleme yapamadık. Göl tam olarak donduğunda yemleme ve sevkiyatlarımızı buz üstünde yürüyerek yapacağız. Buzun üzerinde yürüyebilmemiz için buzun belli bir kalınlığa ulaşması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığı yaklaşık sıfırın altında 40 dereceye kadar düştü. Botlarımızla buzu kırarak kafeslere yaklaşmak istedik ama maalesef doğaya karşı gelinemiyor” şeklinde konuştu.

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