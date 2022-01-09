Park halindeki otomobil alev aldı

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Sivas’ta bir otomobil park halindeyken alevler içerisinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre yangın gece 23.30 sıralarında Sivas’ın Karşıyaka mahallesinde park halindeki otomobilde çıktı. M.K isimli vatandaşa ait Tofaş marka 45 ADP 731 plakalı otomobilin motor kısmından yanmaya başladı. Araç kısa süre içerisinde alevler içerisinde kaldı. Araç içerisinde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle kontrol altına aldı.

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