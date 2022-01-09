Sivas'ta otobüs kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi, 19 yaralı taburcu

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 19 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Kenan Yanardağ (30) ile yanında bulunan Hasan Hüseyin Taşkıran'ın (31) cenazeleri ise toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saat 05.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kemreli köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten Trabzon'a giden Kadir Çam yönetimindeki 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Kenan Yanardağ idaresindeki 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı. Savrulan otobüs yolun sol tarafındaki şarampole inip, ağaçlara çarparak durdu. Kazada, kamyonet sürücüsü Yanardağ ile yanındaki Hasan Hüseyin Taşkıran hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Kadir Çam ile araçta bulunan 19 yolcu ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada hayatını kaybeden Yanardağ ve Taşkıran'ın cenazeleri ise ailelerine teslim edildi. Cenazeler Yukarı Tekke Ay Yıldız Cami'nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-01-09 15:42:40



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