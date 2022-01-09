Sivasspor ligde 7. kez kazandı

İH Konyaspor müsabakasını 10 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki yedinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor’a konuk oldu. Sahadan 10'lık galibiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, bu sezon ligde yedinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 5 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 10 yenerken, 7. haftada da sahasında Karagümrük’ü 40 mağlup etmişti. Kırmızıbeyazlılar, 14. haftada Hatayspor’u 40 yenerken, 15. haftada Alanyaspor’u 10, 16. haftada Galatasaray’ı 10 ve 17. haftada Kasımpaşa’yı 31 mağlup etmişti.

Kırmızıbeyazlı takım, gelecek hafta sahasında lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

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