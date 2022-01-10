Sivas’ta 2021’de trafik kazalarında 33 kişi öldü Sivas’ta 2021 yılı içerisinde meydana gelen bin 602 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucu 33 kişi öldü, 2 bin 954 kişi de yaralandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2021 yılında meydana gelen ölümlüyaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre Sivas karayolu sınırları içerisinde 2021 yılında bin 602 ölümlüyaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 33 kişi öldü, 2 bin 954 kişi de yaralandı. Geçtiğimiz yıl Sivas’ta gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise bin 872 olarak açıklandı.

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