Kaçak kazıya suçüstü operasyon Sivas’ın Şarkışla ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı, Sultan köyü kırsal kesiminde izinsiz kazı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Operasyonda, kazıda kullanılan detektör ve kumandası ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.