Gazeteci İsmail Güneş kabri başında anıldı Meslektaşları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsmail Güneş’i kabri başında andı

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle birlikte yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Sivas'taki kabri başında anıldı.

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle birlikte hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş’i kabri başında andı. Törende Güneş’in kabrine karanfiller bırakılarak, Kur'anı Kerim okunup dua edildi.

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan burada yaptığı açıklamada, "25 Mart 2009'da vefat eden başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere beraberindekilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün bizler de gazeteci kardeşimiz İsmail Güneş'in kabrini ziyarete geldik. Ona arkadaşlarımız ile dua ettik. Allah rahmet eylesin" dedi.

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, ardından yakın zamanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gazeteci Yusuf Doğan’ın kabrini ziyaret edip, karanfil bırakarak dualar etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.