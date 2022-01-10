Bu drift 11 bin 340 TL’ye patladı

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Sivas’ta kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 340 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Sivas Lisesi kavşağında drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına takıldı. Yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edilerek, sürücüye 11 bin 340 TL para cezası uygulandı.

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