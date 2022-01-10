Kavşakta drift atan sürücüye 11 bin 340 lira ceza

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SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, kavşakta drift yapan sürücüye 11 bin 340 TL ceza uygulandı.

Kent merkezindeki Sivas Lisesi kavşağında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına takıldı. Yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ismi açıklanmayan sürücüye 11 bin 340 TL ceza uyguladı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-01-10 16:21:31



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