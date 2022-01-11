Baz istasyonlarından akü çalan 6 kişi yakalandı

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta baz istasyonlarından akü çalan 6 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kangal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. İlçedeki bazı baz istasyonlarından akü hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri 40 bin TL olan 8 akü ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-01-11 11:44:40
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