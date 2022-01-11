Sivasspor’dan Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık için DG Sivasspor Kulübü’nden başsağlığı mesajı geldi.

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki futbolcunun ölümü spor camiasını yasa boğarken, Sivasspor Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Konya şehrine ve Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.