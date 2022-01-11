Aynı anda iki hastaya böbrek nakli yapıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde aynı anda 2 hastaya böbrek nakli yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde aynı anda 2 hastaya böbrek nakli yapıldı.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte iken beyin ölümü gerçekleşen hastadan alınan iki böbrek, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Koç koordinatörlüğündeki Organ Nakli ekibi tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı ve başarılı bir ameliyatla iki hastaya nakledildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Organ Nakli Merkezi’nin bir buçuk yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Başhekim Doğan, “Organ Nakli Merkez’imizde açıldığı günden bu yana beyin ölümü gerçekleşen 3 vatandaştan organ alma operasyonu gerçekleştirmiştik. Geçen hafta sonu aynı anda yaptığımız 2 nakil ile de toplamda 10’uncu nakli başarıyla tamamladık. Ekip çalışması ile bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Hastalarımızın durumu çok iyi. Kısa sürede taburcu edeceğiz ve günlük hayatlarına dönmelerini sağlayacağız. Biz yalnızca nakil işlemi yapmıyoruz. Başka merkezlerde nakil yaptırmış vatandaşlarımızın da takiplerini Üniversitemiz Hastanesinde yapıyoruz.” dedi.

Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Koç da, “Merkezimize aynı anda intikal eden iki organın soğuk iskemi süresini en aza indirmek için her iki hastayı aynı anda ameliyata aldık. Ekibimizce organ nakli operasyonlarını başarıyla tamamladık. Hastalarımızın genel durumları iyi. Takip ve tedavileri titizlikle devam etmektedir. Organ bağışında bulunan merhumun yakınlarına başsağlığı diliyoruz. ” şeklinde konuştu.

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