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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, lider Trabzon maçına hazırlanıyor

İHA

Sivasspor, lider Trabzon maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla ligin lideri Trabzonspor maçının hazırlıklarına takım halinde yaptığı çalışmayla devam etti.
Spor Toto Süper Lig’in 21. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 15.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan pas çalışması yaptı. Kırmızıbeyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor ile Trabzonspor, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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