Çocuklar çakmakla oynarken yangın çıkardı, ekipler alarma geçti Sivas’ta çocukların çakmakla oyun oynarken yangın çıkarması üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti

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Sivas’ta çocukların çakmakla oyun oynarken yangın çıkarması üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre yangın Diriliş Mahallesinde meydana geldi. 8 katlı binanın 2’nci katında N.K.’ya ait evin yatak odasında yangın çıktı. Çocukların çakmakla oyun oynarken çıktığı düşünülen yangını ev sahipleri kısa sürede fark etti. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Dumandan etkilenen ev sahipleri sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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