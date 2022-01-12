Sivas'tan "Su Bakanlığı kurulsun" çağrısı Sivas Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birlik Başkanı Orhan Çakırer, kuraklığa çare olarak Su Bakanlığı kurulması çağrısında bulundu

Sivas Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birlik Başkanı Orhan Çakırer, kuraklığa çare olarak Su Bakanlığı kurulması çağrısında bulundu.

Dünyada ve Türkiye’de iklim değişikleri ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle ortaya çıkan kuraklık her geçen gün artıyor. Kuruyan göller, dere yatakları ve su seviyesinde düşüş yaşanan barajlar şehirlerin içme suyunu da tehdit ediyor. Sivas Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birlik Başkanı Orhan Çakırer, Türkiye’de su kaynaklarının korunması için çok acil Su Bakanlığının kurulması gerektiğini belirterek, “Su Bakanlığı diğer bakanlıklardan ayrı ve hepsinin üzerinde olması gerekiyor. Bakanlık suyun korunması için çalışmalı. Biz suyu çok hoyratça ve bilinçsizce kullanıyoruz. Tarımdaki su kaybı çok büyük ve toplamda kullanılan suyun yüzde 80’i tarımda harcanıyor. Su kaybının önlenmesi için bir tarım politikasının uygulanması lazım” dedi.



“Kızılırmak ve Yıldız Irmağı'nın olduğu yerde su sorunu olmaması gerekiyor”

Çakırer, günümüzde Sivas’ta yaşanan su problemlerine değinerek, “Sivas’ta da büyük bir su sorunu var. Aslında kaynaklarımız yeterli, sadece su kaynaklarını koruyup buna göre önlemler almamız lazım. Sivas, Kızılırmak'ın doğduğu, Yıldız Irmağı gibi büyük bir ırmağın olduğu yerde su sorunumuzun olmaması lazım. Mutlaka suyla ilgili çalışmaların yapılması, bu kaynakların beslenerek insanların su ihtiyaçlarının karşılanması gerek. Kızılırmak, Kızıl Dağ'dan başladığı yerden içme suyundan değerlendirilebilir. Hatta Yıldız Irmağı su kalitesi olarak da diğer sulardan farklı olarak da çok daha farklı olmalıdır. Kızılırmak ve Yıldız Irmağı'ndaki kaynak içme suyu olarak değerlendirilmelidir. Maliyet olarakta çok daha düşük olur. Barajlardan su elde etmek yerine kaynaklardaki suların bir barajda toplanıp verilmesi çok daha mantıklı olur” dedi.

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