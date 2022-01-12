Sivas Belediyespor’da iki imza birden

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, orta saha oyuncusu Furkan Sağman ve Hüseyin Cihan Avcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, ligin ikinci devresi hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşilbeyazlı kulüp iki futbolcuyu kadrosuna kattı. Sivas ekibi ilk olarak Sarıyerspor’da oynayan orta saha oyuncusu Furkan Sağman ile sözleşme imzaladı. Sivas Belediyespor’un 2. transferi ise Niğde Anadolu FK'da ön libero mevkiinde oynayan Hüseyin Cihan Avcu oldu.

Her iki futbolcu için Antalya’da kampında otelde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Kulüp Başkanı Hakan Genç ve futbolcular Furkan Sağman ile Hüseyin Cihan Avcu katıldı. Sağman ve Avcu 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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