Lise bünyesinde güzellik ve saç bakım atölyesi açıldı Sivas Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde güzellik ve saç bakım atölyesi açıldı.

Sivas Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde güzellik ve saç bakım atölyesi ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanı atölyesi açıldı.

Atölyelerin açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Ar ve Fatih Aydın katıldı.

Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Ayhan, atölyeyi gezerek eğitim faaliyetleri hakkında Okul Müdürü Tuncay Baral’dan bilgi aldı.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Ayhan, atölye açılışlarının ardından Sivas İçin Kitap Vakti kitap okuma etkinliği kapsamında öğrencilerle birlikte kitap okudu. Ayhan, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Vali Ayhan, kitap okuma etkinliğinin ardından okul bünyesinde hizmet veren uygulama anaokulunu ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Ayhan, okulun durumu hakkında da bilgi aldı. Ayhan, son olarak maske üretim atölyesini ziyaret etti.

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