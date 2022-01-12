Sivas’ta vaka sayılarında düşüş sürüyor Sivas’ta 18-24 Aralık’ta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 50,17 iken 25-31 Aralık’ta 40,57’ye geriledi

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid19 vaka sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Sivas’ta 1824 Aralık’ta 100 bin kişide 50,17 olan vaka sayısı 2531 Aralık’ta 40,57’ye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı 260’ın altına düştü.

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