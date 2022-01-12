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Sivas'ta kar ve sis; Kızıldağ'da görüş uzaklığı 20 metreye düştü

DHA

Sivas'ta kar ve sis; Kızıldağ'da görüş uzaklığı 20 metreye düştü


Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, İmranlı ilçesindeki 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde tipi ve sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.
Kentin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. SivasErzincan kara yolunun 130'uncu kilometresi üzerindeki Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın doğduğu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde tipi etkili oldu. Sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı geçitte görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Kızıldağ Geçidi'nde konuşlu Karayolları 162'nci Şubesi Şefliği Kızıldağ Bakımevi ekipleri, yolun ulaşıma açık kalması için çalışıyor. Ekipler, kar küreme ve tuzlama yaparak da ulaşımın aksamadan sürmesini sağlıyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas / İmranli Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS
2022-01-12 16:19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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