Sivas’ta 170 köy yolu ulaşıma kapalı Sivas’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte 170 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı

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Sivas’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte 170 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta geçtiğimiz günden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte kar yağışıyla birlikte 170 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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