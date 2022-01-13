Sivas'ta 170 yerleşim yeri yolu kardan kapandı



Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 170 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezi, gece başlayan kar yağışıyla sabaha kadar beyaza büründü. Tarihi kent meydanında güzel manzara ortaya çıkarken, sürücüler ise trafikte araçlarıyla giderken zorluk yaşadı. Sivas Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yoğun kar nedeniyle Zara, Yıldızeli, İmranlı, Hafik ve Suşehri ilçelerine bağlı köy ve mezralardan oluşan 170 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS

2022-01-13 09:42:24



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