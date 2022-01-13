Keşfedilen genç yetenekler, yıldız sporculara dönüşecek

Sivas’ta “Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında öğrenci tarama ve seçme programı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde başlatılan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında Sivas’ta öğrenci tarama ve seçmeleri yapıldı.

4 Eylül Spor Salonunda gerçekleştirilen seçmelere yoğun katılım oldu. 1 ay sürecek tarama ve seçme programında spor yapmaya yeteneği olan çocuklar keşfedilecek. Seçilen çocuklar periyodik programlar dahilinde tecrübeli antrenörler nezdinde çalışmalarını sürdürecek.

6 bin öğrencinin katılması beklenen seçmeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sistemi tarafından takip ediliyor. Seçmelerden çıkan sonuçlara göre çocukların hangi branşa yeteneği olduğu belirlenip o alana yönlendirmeler yapılacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan da, 4 Eylül Spor Salonu’nda yapılan seçmelere ziyarette bulundu. Programda konuşan Vali Ayhan, “Çocuklarımızın sportif yeteneklerini tespit ederek spor alanlarında branşlara yönlendirmek istiyoruz. İşin özü budur. Çocuklarımız hangi spora yatkınsa ona yönlendiriliyor. Burada antrenörler size bakacaklar, bazı temel tekniklerinizi ölçecekler ve sonra hangi branşa yatkınlık varsa ona yönlendirecekler. Gelecekte ülkemize önemli başarılar kazandıran çocuklarımız buradan çıkacaktır. Başarılar diliyorum” dedi. Daha sonra Vali Ayhan, sporcularla tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

3 Ocak’ta başlayan tarama ve seçme çalışmaları, 10 Şubat’ta sona erecek. Seçmelere 63 Ortaokuldan 5 bin 772 öğrenci katılacak.

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