Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 4 yaralı

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Eraydın AYTEKİN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, kar yağışıyla buzlanan yolda kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sivas-Malatya yolu Bostankaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Malatya'ya giden Yasin Duman yönetimindeki 58 TT 876 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda karşı yönden gelen Ulaş Ülger'in kullandığı 06 YMG 66 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücü Ülger ile yanındaki Sebihat Kaya, Haydar Kaya ve Leyla Metin yaralandı. Kamyonet sürücüsü Duman ise kazayı yara almadan atlattı. İhbarla bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla il merkezindeki hastanelere götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-01-13 10:30:53



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