Sivasspor - Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Sivasspor Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Sivasspor Trabzonspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

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