Sivas Belediyespor’un Antalya kampı sona erdi

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Antalya’daki 2. etap kampını tamamladı.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde yapılan son idman yaklaşık 2 saat sürdü. Yeşilbeyazlılar, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan Sivas temsilcisi, yarım sahada yapılan maçla idmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, sona eren Antalya kampına ilişkin konuştu. Antalya’da 7 Ocak’ta toplandıklarını belirten Tokuş, "İlk yarıda takımımız lige iyi başlangıç yapmıştı. Ama son 5 maçta sadece bir galibiyetle bitirmesi tabii ki takımda son haftalarda mental ve fiziksel anlamda bir düşüş olduğunu zaten tespit ettik. Bu doğrultu da çalışmalarımızı yaptık. Çalışmalarımız iyi geçti. Şimdiye kadar çok şükür çalışmalarımızda sakatlık, kaza bela hiçbir sıkıntı olmadı. Bu bizler için sevindirici bir durum. Oyuncularımızın performansları her geçen gün biraz daha artıyor. Oynadığımız iki hazırlık maçı bizler için iyi bir ölçü oldu. Turgutlu takımının, iç sahada baskılı bir oyun sergilediğini, iyi oyuncular takviye ettiklerini biliyoruz. Ona göre de tüm önlemlerimizi alıp, inşallah ilk maçımız olan Manisa’dan iyi bir sonuçla dönerek, ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Diğer yandan TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Turgutluspor ile Sivas Belediyespor karşı karşıya gelecek. 15 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’da başlayacak olan müsabaka Turgutlu 7 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

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