Sivasspor’da Azubuike ile yollar ayrıldı

DG Sivasspor, sezonun ilk devresinde beklenen performansı vermeyen Azubuike Okechukwu ile yolları ayırdığını duyurdu.
20212022 sezon başında Sivasspor’a transfer olan Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu, bu sezon beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızıbeyazlı kulüp devre arası transfer döneminde Azubuilke ile yolları ayırma kararı aldı.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig 20212022 Sezonu’nun başında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nden kiraladığımız Nijeryalı futbolcu Azubuike Okechukwu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Azubuike Okechukwu’ya kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.