Saksıdaki kenevirler büyümeden ele geçirildi Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir evin bodrum katında çiçek saksılarında 44 kök Hint keneviri ele geçirildi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir evin bodrum katında çiçek saksılarında 44 kök Hint keneviri ve 152,2 gram esrar ele geçirildi.

Suşehri ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen 2 kişiyi takibe aldı. Titizlikle sürdürülen çalışmalar neticesinde bir eve düzenlenen baskında, bodrum katında kenevir üretimi için düzenek kurulduğu tespit edildi. Bodrumda kurulan havalandırma, ışık ve ısıtma sistemi ile çiçek saksılarında kenevir yetiştirildiği anlaşıldı. Saksılara ekilerek olgunlaşmaya bırakılmış 44 kök Hint keneviri, 152,2 gram esrar ile kenevir üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu. Konuyla ilgili olarak İ.G. (38) ve K.G. (35) isimli 2 kişi gözaltına alındı.

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