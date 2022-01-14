Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı (2)

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SUÇLAMAYI REDDETTİ

Sivas'ta, müşteri hesaplarından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen banka şubesi müdürü Barış Tidin (47), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tidin'in, sorgularında zimmetine para geçirdiği iddialarını kabul etmediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-01-14 15:41:17



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