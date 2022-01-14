Lider Trabzonspor Sivas’ta

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Süper Lig’in lideri Trabzonspor kafilesi, yarın oynayacağı DG Sivasspor karşılaşması için Sivas’a geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yarın Sivasspor’a konuk olacak Trabzonspor, Sivas’a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen bordomavili kafileyi, az sayıda Trabzonspor taraftarı karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Abdullah Avcı’ya sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

SivassporTrabzonspor müsabakası, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak.

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