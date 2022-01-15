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Sivas’ta konut satışları 2021’de geriledi 2020 yılında 10 bin 11 adet konutun satıldığı Sivas’ta 2021’de 8 bin 796 konut satılabildi.

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla nazaran düşüş gösterdi. 2020'de Sivas'ta 10 bin 11 adet konut satılırken 2021'de bu sayı 8 bin 796'ya geriledi.

Sivas’ta konut satışları 2021’de geriledi 2020 yılında 10 bin 11 adet konutun satıldığı Sivas’ta 2021’de 8 bin 796 konut satılabildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla nazaran düşüş gösterdi. 2020’de Sivas’ta 10 bin 11 adet konut satılırken 2021’de bu sayı 8 bin 796’ya geriledi.
Bin 342 ipotekli konut satıldı
Sivas'ta geçtiğimiz yıl satılan 8 bin 796 konutun bin 342’sini ipotekli satışlar, 7 bin 454’ünü de diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta 2021’de satılan konutların 3 bin 121’ini ilk satış, 5 bin 675’ini ise ikinci el satış oluşturdu.
Kentte 2021’de satılan 8 bin 796 konutun 2 bin 744’ü kadınlar, 5 bin 694’ü erkekler, 192’si ortak, 166’sı ise yabancı ve tüzel kişiler tarafından alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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