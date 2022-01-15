Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında DG Sivasspor, lider Trabzonspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 11'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Erdoğan Yeşilyurt topu üstten auta gönderdi.

5. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası dışından sol ayağıyla sert bir vuruş çıkaran Bakasetas topu direğin yanından auta gönderdi.

20. dakikada Erdoğan’ın sağ kanattan ortasında kaleci Uğurcan Çakır topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Leke James boş kaleye topu ağlara gönderdi. 10

24. dakikada Vitor Hugo’nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür ceza sahasına sol çaprazdan girdikten sonra yerden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 11

29. dakikada Trabzonspor defansının gönderdiği uzun topta savunmanın hatasında ceza sahasında topu önünde bulan Bakasetas’ın şutu direğin yanından dışarı çıktı.

31. dakikada Sivasspor ceza alanına gönderilen uzun topta savunmada Caner’den seken topa gelişine sert vuran Visca’nın şutu direğin üstünden dışarı çıktı.

44. dakikada Erdoğan’ın pasıyla topla buluşan Kerem’in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut direğin yanından dışarı çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx

DG Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Caner xx, Samba xx, Uğur xx, Cofie xxx, Özkan xx, Kerem xx, Erdoğan xx, James xxx, Henrique xx

Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Kayode, Yatabare, Sefa, Koray, Volkan, Ziya, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Hüseyin xx, Hugo xx, Denswil xx, Visca xx, Bakasetas, Dorukhan xx, Hamsik xx, Abdülkadir xx, Cornelius xx

Yedekler: Erce, Berat, Koita, Yusuf, İsmail, Yunus, Murat, Ahmetcan, Puchacz, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: James (dk.20) (Sivasspor), Abdülkadir (dk.24) (Trabzonspor)

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