Trabzonspor golü attı, Ahmet Çalık’ı unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor golü attı, Ahmet Çalık’ı unutmadı

İHA

Trabzonspor golü attı, Ahmet Çalık’ı unutmadı

Trabzonsporlu futbolcular, DG Sivaspsor karşısında attıkları golün ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ı, fotoğrafının basılı olduğu tişört ile andı.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk devresi 11 eşitlikle sona erdi.
Maçın 24. dakikasında Abdülkadir Ömer eşitliği yakalayan golü atarken, bordomavili futbolcular anlamlı bir harekete imza attı.
Golün ardından saha kenarına gelen futbolcular, geçtiğimiz salı günü trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü kameralara gösterdi.
Attıkları golü Ahmet Çalık'a adayan futbolcular, yedek kulübünden de alkışlarla destek aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 ...
Sivasspor-Trabzonspor maçında Ahmet Çalık anıldı
YEREL HABERLER Sivasspor-Trabzonspor maçında Ahmet Çalık anıldı
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 ...
Sivas’ta konut satışları 2021’de geriledi 2020 yılında 10 bin 11 adet konutun satıldığı Sivas’ta 2021’de 8 bin 796 konut satılabildi.
YEREL HABERLER Sivas’ta konut satışları 2021’de geriledi 2020 ...
Sivasspor’da Goutas, Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı
YEREL HABERLER Sivasspor’da Goutas, Trabzonspor maçı kadrosundan ...
Sivas’ta yoğun kar yağışı, milletvekili de mahsur kaldı Sivas’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte yolda kalan araçlar kuyruk oluştururken, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de mahsur kaldı
YEREL HABERLER Sivas’ta yoğun kar yağışı, milletvekili de mahsur ...
Başkan yaban hayvanlarını unutmadı, kendi eliyle doğaya yem bıraktı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Kardeşler kent ormanında düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği kapsamında yaban hayvanları içinde doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Başkan yaban hayvanlarını unutmadı, kendi eliyle ...
Sivasspor - Trabzonspor maçının VAR’ı Tugay Kaan Numanoğlu
YEREL HABERLER Sivasspor - Trabzonspor maçının VAR’ı Tugay Kaan ...
Erken doğan buzağıya anne şefkati, ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor Sivas’ta 20 gün erken doğan buzağıyı evlerine alarak bebek gibi bakan Mustafa Gündoğan ve eşi görenlerin yüreklerini ısıtıyor
YEREL HABERLER Erken doğan buzağıya anne şefkati, ayağında sallayıp ...
Hakan Arslan’ın adalesinde yırtık tespit edildi
YEREL HABERLER Hakan Arslan’ın adalesinde yırtık tespit edildi
Trabzonspor kafilesi Sivas'ta
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi Sivas'ta
Lider Trabzonspor Sivas’ta
YEREL HABERLER Lider Trabzonspor Sivas’ta
Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen ...
Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı
YEREL HABERLER Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen ...
Mete Kalkavan 31. kez Sivasspor’un maçını yönetecek
YEREL HABERLER Mete Kalkavan 31. kez Sivasspor’un maçını yönetecek
Yasak ırk köpeğini kendi elleri ile teslim etti Sivas’ta “kuzu gibi dediği” yasak ırk köpeğini kendi elleriyle ekiplere teslim etti
YEREL HABERLER Yasak ırk köpeğini kendi elleri ile teslim ...
Saksıdaki kenevirler büyümeden ele geçirildi Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir evin bodrum katında çiçek saksılarında 44 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Saksıdaki kenevirler büyümeden ele geçirildi Sivas’ın ...
Yiğidolar’da 3 oyuncu ceza sınırında
YEREL HABERLER Yiğidolar’da 3 oyuncu ceza sınırında
Rıza Çalımbay’ın Trabzonspor karnesi parlak değil
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’ın Trabzonspor karnesi parlak değil
Uzmanı uyardı, virüs kalp krizini tetikliyor Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, Covid-19 virüsünün kalp krizini tetiklediğini açıkladı
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı, virüs kalp krizini ...
Sivasspor’da zorlu Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik!
YEREL HABERLER Sivasspor’da zorlu Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik!
Banka müdüründen filmlere konu olacak soygun Sivas’ta müşterilerin hesaplarındaki milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen banka müdürü hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Banka müdüründen filmlere konu olacak soygun Sivas’ta ...
Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü adliyede
YEREL HABERLER Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen ...
Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü adliyede
YEREL HABERLER Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.