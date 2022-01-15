Trabzonspor golü attı, Ahmet Çalık’ı unutmadı

Trabzonsporlu futbolcular, DG Sivaspsor karşısında attıkları golün ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ı, fotoğrafının basılı olduğu tişört ile andı.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk devresi 11 eşitlikle sona erdi.
Maçın 24. dakikasında Abdülkadir Ömer eşitliği yakalayan golü atarken, bordomavili futbolcular anlamlı bir harekete imza attı.
Golün ardından saha kenarına gelen futbolcular, geçtiğimiz salı günü trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü kameralara gösterdi.
Attıkları golü Ahmet Çalık'a adayan futbolcular, yedek kulübünden de alkışlarla destek aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.