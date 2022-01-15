Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında DG Sivasspor, lider Trabzonspor’u ağırladı. Müsabaka 11 sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

65. dakikada Özkan’ın pasıyla topla buluşan Kerem, ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf’un aşırtma vuruşunda gole giden topu savunmada Camara çizgiden kafayla son anda müdahale ederek kornere gönderdi.

90. dakikada hakem Mete Kalkavan oyun alanına giren ve şiddetli itirazlarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya kırmızı kart gösterdi.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx

DG Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Caner xx, Samba xx, Uğur xx, Cofie xxx, Özkan xx, Kerem xx, Erdoğan xx, James xxx (Yatabare dk. 82 ?), Henrıque xx (Kayode dk. 77 x)

Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Sefa, Koray, Volkan, Ziya, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Hüseyin xx, Hugo xx, Denswil xx, Visca xx, Bakasetas, Dorukhan xx (Berat dk. 68 x), Hamsik x (Yunus dk. 80 ?), Abdülkadir xx (Yusuf dk. 46 xx), Cornelius xx (Koita dk. 85 ?)

Yedekler: Erce, İsmail, Murat, Ahmetcan, Puchacz, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: James (dk. 20) (Sivasspor), Abdülkadir (dk. 24) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Hüseyin (Trabzonspor), Henrique, Özkan (Sivasspor)

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