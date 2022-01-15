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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mecnun Otyakmaz: 1 puan bizim için iyidir

DHA

Mecnun Otyakmaz: 1 puan bizim için iyidir


Alperen YILDIZ Ayşe Mine EĞÜZ / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bizim için zor bir maçtı. Bunun üzerine bir de hava şartları denk gelince daha zor bir maç oldu. Belki oyun kalitesi sahada istediğimiz gibi olmadı ama sahada iyi mücadele verdik. 1 puan bizim için iyidir" dedi. 
Demir Grup Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir takımla oynadıklarını söyleyen Otyakmaz, "Ligi forse etmiş bir takımla oynadık ve açık ara farkla lider götürüyorlar. Bizim için zor bir maçtı. Bunun üzerine bir de hava şartları denk gelince daha zor bir maç oldu. Belki oyun kalitesi sahada istediğimiz gibi olmadı ama iyi mücadele verdik. Her iki takımda da eksiklere rağmen hem memnun eden hem de memnun etmeyen bir sonuç oldu. Afrika Kupası'ndan dolayı Max Gradel ve Fayçal Fajr yok. 3 tane de önemli sakatımız ve 1 tane de hastamız vardı. Dolayısıyla bu şartlarda ancak bu kadar futbol oldu. Netice itibarıyla 1 puan bizim için iyidir" dedi.
Taraftarların transfer beklentisine dair gelen bir soruya Otyakmaz, "Taraftarımızın biraz da şöyle düşünmesini istiyoruz. Şartlarımız çok zorlaşıyor. Özellikle yabancı futbolcu maliyeti çok arttı. Bugün sahada Özkan Yiğiter vardı ve ağabeylerini de sahada hiç aratmadı. Dolayısıyla genç oyuncuları kazanmamız için biraz da transferden imtina etmemiz lazım. Hem ekonomik şartlar çok zor hem de altyapıdaki oyuncuların önünü açmak istiyoruz. Dolayısıyla transferde bu dönemde biraz tutuk olacağız. Belki 1 transfer söz konusu olabilir. Hem eksiklerimiz var hem maç trafiğimiz var. Bu şartlarda Konya'dan 3 puan alıp, burada da Trabzon karşısında 1 puan almak bizi önümüzdeki maçlar için umutlandırıyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ
2022-01-15 18:56:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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