Rıza Çalımbay: “İki takımı da tebrik ediyorum” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Mükemmel bir lig maçı oldu” “Trabzonspor’un kaliteli kadrosu var”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçının ardından, “Her iki takımı da tebrik ediyorum. Her iki takım da galibiyet için oynadı, hiç kimse beraberliği düşünerek oynamadı. O yüzden de mükemmel bir lig maçı oldu” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor’u konuk eden ve sahadan 11 beraberlikle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, “Bizim bütün amacımız geçen hafta kazandığımız çok güzel bir maç vardı. O maçı daha da anlam kazanması için bu maçı da iyi bir şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik maçın başından sonuna kadar. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Her iki takım da galibiyet için oynadı hiç kimse beraberliği düşünerek oynamadı. O yüzden de mükemmel bir lig maçı oldu. Tabii baktığımızda eksikle çıktık. Toplam 21 oyuncunun 14 tanesi yerli arkadaşımızdı. Gayet iyi şekilde de mücadele ettiler hepsi. Özkan iyi oynadı. Zaman geçtikçe daha da iyi olacaktır. Bence güzel bir lig maçı oldu. Çok iyi ve kaliteli bir kadroya sahip. Bunun üstüne daha da koyarak gidiyor Trabzonspor oyuncu kalitesi olarak. Biz hiçbir zaman bu maçta da ne oyundan koptuk ne mücadeleden koptuk. Çok güzel bir şekilde maçı tamamladık” ifadelerini kullandı.

