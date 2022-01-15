Sivas'ta 'kar' yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

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Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Kentte akşam saatlerinde kar yağışı kendini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü kentte tarihi meydanda güzel görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2022-01-15 21:28:00



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