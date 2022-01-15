Sivas-Gürün karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SivasGürün karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas ile Gürün ilçesi arasında bulunan Böğürdelik mevkiinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülerin yolda kalma ihtimali değerlendirilerek yol araç ulaşımına kapatıldı. Tipinin etkisini kaybetmesinin ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.