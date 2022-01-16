Sivas’ta otobüs kazası: 1 ölü, 20’ye yakın yaralı

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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tır ile otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 20’ye yakın kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D100 Karayolu Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Aşağıkale mevkisinde meydana geldi. Yapılan ihbarda bir yolcu otobüsünün yağan kar nedeni ile yolda devrilen tıra çarptığı belirtildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 20’ye yakın kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi.

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