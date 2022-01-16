Dondurucu soğuğa aldırış etmediler, binlerce kişi oraya akın etti Binlerce kişi dondurucu soğuk ve yağan kara rağmen hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirebilmek için Yıldızdağı’na akın etti

Binlerce kişi dondurucu soğuk ve yağan kara rağmen hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirebilmek için Yıldızdağı’na akın etti.

Türkiye’nin en genç, dinamik ve ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyenler adeta Yıldızdağı’na akın ettiler. Her yaşta kayak sever amatör ve profesyonel pistlerde kaymanın tadını çıkarttı. Son yılların en çok tercih edilen kayak merkezleri arasında yer alan Yıldızdağı’nın misafirleri, dondurucu soğuk ve kar yağışına aldırış etmeden karın tadına vardı. Telesiyej ve kayak pistlerinin girişinde uzun kuyruklar oluştu. Sıfırın altında 20 dereceye yaklaşan soğuğa rağmen merkezde yaklaşık 10 bin kişinin bulunduğu öğrenildi.



Hedef 500 bin ziyaretçi

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin hayata geçirilmesinde büyük emekleri bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, hedeflerinin 500 bin ziyaretçi olduğunu belirtip, “Bugün Yıldızdağı’na yakışan bir kar ve soğuk var. Biz kışı nimete çevirdik biliyorsunuz. Karı kara çevirdik. Kar derken milletimizin menfaatine, gençlerimizin istikbali için bunları yaptık. Bugün Yıldızdağı’nda güzel etkinlikler var. Bu nedenle olağanüstü bir yoğunluk var. Soğuğa rağmen iğne atsak yere düşmez. 10 bine yakın vatandaşımız var. Her alanda, herkese hitap edebilecek pistlere sahibiz. Fiziki alt yapı ve hizmet açısından da çok iyi bir noktaya geldik. Konser gibi etkinliklerle dağımızı daha cazip hale getiriyoruz. Gerçekten dağımız doğal yaşam evleri ile pist kalitesi ile kar kalitesi ve hizmet kalitesi ile örnek bir kayak merkezi. Bu yıl hedefimiz 500 bin ziyaretçi" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise Yıldızdağı’nda olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

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