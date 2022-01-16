Sivasspor evinde yıkılmıyor

Sivasspor, sahasında 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. Kırmızıbeyazlılar, iç sahada son mağlubiyetini ligin ilk haftasında oynanan Konyaspor müsabakasında almıştı.

Sivasspor, sahasında oynadığı son 10 maçta yenilmeyerek başarılı bir grafiğe imza attı. İç sahadaki 11 maçlık lig periyodunda 3 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 16 puan toplayan Yiğidolar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Ligde 30 puanla 10. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasında güçlü rakipleri Hatayspor (40) ve Galatasaray’ı yenmiş (10), Adana Demirspor (11) ve Trabzonspor (11) ile de berabere kalmıştı.



En son yenilgisi Konya’ya

Sivasspor, evinde son olarak bu sezonun ilk haftasında, 16 Ağustos 2021’de Konyaspor’a 10 mağlup olmuştu. Kırmızıbeyazlılar, bu maçtan sonra ligde sahasında oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Sivas temsilcisi, ligin kalan bölümünde evinde 8 karşılaşmaya çıkacak.



154 gündür yenilmiyor

Süper Lig’de sahasında bu sezon 16 Ağustos 2021’de oynanan Konyaspor maçında mağlubiyet alan Yiğidolar, bu süre zarfının ardından seyircisi önünde toplamda 154 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.

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