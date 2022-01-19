Sivas’ta 780 köy yolu ulaşıma kapandı

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Sivas’ta 780 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta geçtiğimiz gece etkisini arttıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. İl genelinde 780 köy yolu araç ulaşımına kapandı. SivasTokat karayolu Çamlıbel geçidi, SivasErzincan Karayolu Kızıldağ geçidi, SivasGiresun karayolu Geminbeli geçidi ve Sivas Malatya karayolu SivasGürün arasında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ağır tonajlı ve zincirsiz araçların bu güzergahlara girişine izin verilmiyor. Öte yandan Sivas Valiliği kararı ile il genelinde okullar bir gün süre ile tatil edildi.

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