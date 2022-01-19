Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 780 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Beyaza bürünen kent meydanında ise güzel görüntüler ortaya çıktı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Sabaha kadar devam eden yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent merkezinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de ana yollar ile mahalle aralarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 780 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 136 kişilik personel, 93 araçla kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Ekipler, karla mücadele çalışma talimatı gereği hastalık, doğum ve ölüm yaşanan yerleşim yerlerinin yollarına öncelik veriyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-01-19 09:37:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.