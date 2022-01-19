Göztepe - Sivasspor maçının VAR’ı Özgür Yankaya

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Sivasspor, Göztepe’ye konuk olacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya AVAR olarak Burak Şeker ve Neslihan Muratdağı eşlik edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.