Yolda kalan sürücülere yiyecek ikramı Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle durdurularak bekletilen sürücülere Kızılay tarafından yiyecek ikram edildi

Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle durdurularak bekletilen sürücülere Kızılay tarafından yiyecek ikram edildi.

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. SivasErzincan karayolu İmranlı ilçesi çıkışında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücülerin can ve mal güvenliği için polis ekipleri bölgede yüksek tonajlı araçlar ile zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Trafiğe çıkışına izin verilmeyen araçlar güvenli bölgelerde bekletildi. Kızılay ekipleri ise bekleyen sürücülere yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.