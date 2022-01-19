Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışta

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında 22 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:



VIP Alt Tribün: 100 TL

Maraton Tribünü: 60 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 30 TL

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.